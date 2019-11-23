Бранислав Иванович: На некоторое время упустили контроль над игрой Капитан «Зенита» Бранислав Иванович подвел итог выездного матча 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

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- В первую очередь отмечу, что это важные три очка для нас. В первом тайме мы контролировали игру. Во втором «Рубин» поменял схему, стал больше рисковать. У них получилось забить - значит, мы действительно на некоторое время упустили контроль над игрой. Здорово, что все закончилось хорошо для нас, - цитирует Ивановича пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после этой победы «Зенит» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга, одержавшая восьмую победу в десяти последних встречах чемпионата, на своем поле сыграет против «Спартака».