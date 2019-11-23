Президент «Оренбурга» о судействе в матче с «Ахматом»: Это просто безобразие Владимир Кияев надеется, что РФС сможет разобраться в сложившейся ситуации.

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«Оренбург» намерен в ближайшее время обратиться в Российский футбольный союз по причине неудовлетворительного судейства относительно качества судейства матчей команды в чемпионате страны. Об этом сообщил президент клуба Владимир Кияев.

– Сейчас я дал задание подобрать по всем 17 турам моменты, где в примерно схожих ситуациях в одних случаях в одну сторону судья назначал пенальти, а в другую – нет. На неделе сделаем такую подборку и будем обращаться в РФС и РПЛ, потому что это просто безобразие. Приезжает один судья, другой, а результат все тот же. Мы не можем позволить так относиться к нашему клубу, – сказал Кияев.

Напомним, что сегодня оренбургская команда в родных стенах уступила грозненскому «Ахмату». Главный арбитр встречи Алексей Еськов в первом тайме не назначил два пенальти в ворота гостей, а на 35-й минуте встречи поставил одиннадцатиметровый удар в ворота «Оренбурга». Аналогичные ситуации возникали в матчах с «Уфой» (0:0) и «Зенитом» (0:2), где принималась сторона соперников.

После 17 туров «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков.