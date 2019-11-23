«Байер» дома разделил очки с «Фрайбургом» Соперник «Локомотива» сыграл вничью в 12-м туре бундеслиги.

Леверкузенцы быстро пропустили. Точный удар головой Лукаса Хелера вывел «Фрайбург» вперед уже на пятой минуте. Полчаса спустя Мусса Диаби восстановил равновесие, точно пробив с левой после передачи Керема Демирбая, но одержать победу команда Петера Боша не смогла. 27 ударов в сторону ворот соперников оказалось недостаточно.

Ничья помогла «Фрайбургу» поднять на третье место (с 22 очками). «Байер» с 19 очками опустился на девятое.

Свой следующий матч леверкузенцы проведут в Москве 26 ноября против «Локомотива» в рамках Лиги чемпионов. «Фрайбург» в следующем туре чемпионата Германии сыграет в Менхенгладбахе против «Боруссии».