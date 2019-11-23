Ляказетт спас «Арсенал» от домашнего поражения в матче с «Саутгемптоном» Французский нападающий отметился дублем.

В 13-м туре чемпионат Англии лондонский «Арсенал» в родных стенах принимал «Саутгемптон». «Канонирам» приходилось дважды догонять соперника по ходу игры – 2:2.

Первый гол встречи был забит на девятой минуте первого тайма – английский нападающий «святых» Дэнни Ингз оказался расторопнее всех в штрафной площади соперников. Спустя десять минут француз Александр Ляказетт смог уровнять шансы команд. Следующего взятия ворот болельщикам пришлось ждать долго – на 72-й минуте арбитр матча Стюарт Атвелл зафиксировал одиннадцатиметровый в ворота «Арсенала», и полузащитник Джеймс Уорд-Проуз со второй попытки реализовал удар.

Уже в добавленное время хозяева смогли вырвать ничью стараниями все того же Ляказетта. Итоговый счет – 2:2.

В турнирной таблице «Арсенал» находится на седьмой позиции, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков, а «Саутгемптон» занимает предпоследнее место, имея в своем активе лишь девять очков.

Следующий тур лондонский клуб проведет в гостях против «Норвича», а «Саутгемптон» сыграет с «Уотфордом».