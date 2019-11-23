«Торпедо» проиграло «Лучу» и потеряло лидерство в ФНЛ Автозаводцы на своем поле уступили «Лучу» со счетом 0:2.

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Матчем в Москве завершился 25-й тур первенства ФНЛ. «Торпедо» проиграло «Лучу» со счетом 0:2 и потеряло лидерство. Оба гола гости забили во втором тайме. На 46-й минуте отличился Никита Саламатов, на 71-й – Саид Алиев.

В результате поражения москвичи опустились на второе место. На зимний перерыв лидером ФНЛ ушел «Ротор». У волгоградского клуба 52 очка, у «Торпедо» – 51.

«Лучу» победа помогла выбраться из зоны вылета. Команда из Владивостока теперь занимает 15-ю строчку с 26 очками.

Турнир ФНЛ возобновится в марте следующего года.