«Торпедо» проиграло «Лучу» и потеряло лидерство в ФНЛ

Матчем в Москве завершился 25-й тур первенства ФНЛ. «Торпедо» проиграло «Лучу» со счетом 0:2 и потеряло лидерство. Оба гола гости забили во втором тайме. На 46-й минуте отличился Никита Саламатов, на 71-й – Саид Алиев.
В результате поражения москвичи опустились на второе место. На зимний перерыв лидером ФНЛ ушел «Ротор». У волгоградского клуба 52 очка, у «Торпедо» – 51.
«Лучу» победа помогла выбраться из зоны вылета. Команда из Владивостока теперь занимает 15-ю строчку с 26 очками.
Турнир ФНЛ возобновится в марте следующего года.
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Бэбкок и Торонто: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Матье Вальбуэна: В «Динамо» я отлично играл, но стал слишком дорогим Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна в интервью французскому изданию L'Еquipe рассказал о том, как оказался в греческом клубе и как он играл за московское «Динамо». 23.11.2019 14:17 Футбол Туманов Дмитрий Дзюба ответил на оскорбления. Нападающий принес победу «Зениту» в Казани Форвард петербургской команды и сборной России почти 80 минут матча в Казани был в тени, но в нужный момент забил победный мяч – правда, по всей вероятности, из офсайда.
23.11.2019 16:11 Футбол Мощенко Захар «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий «Красная Машина. Тренер». ФХР презентовала бесплатное мобильное приложение Теперь любой желающий может потренироваться под руководством тренера «Красной Машины». 23.11.2019 14:52 Хоккей Кузютина Елена Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:36 Фигурное катание Волохов Юрий ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме «Ак Барс» со своим блистательным капитаном Данисом Зариповым продолжает сокрушать соперников, лидер снайперской гонки чемпионата Никита Сошников помог «Салавату Юлаеву» одержать победу после двух гостевых поражений, а «Спартак» в Мытищах одолел в буллитной перестрелке «Локомотив». 20.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав