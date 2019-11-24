«Фламенго» станет обладателем рекордных призовых в истории Кубка Либертадорес Команда получит около 85 миллионов долларов.

Победитель южноамериканского Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» получит рекордные призовые в истории турнира в размере 85 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Globo Esporte.

Отмечается, что часть суммы, а именно 35 миллионов, команда заработала за успешное выступление на предыдущих стадиях, а остальное – непосредственно как обладатель престижного кубка.

Его соперник по финалу, аргентинский «Ривер Плейт», в общей сложности получит 58 миллионов.