«Арсенал» и «Краснодар» не выявили победителя в матче молодежных команд Встреча завершилась вничью 1:1.

В матче 17-го тура молодежного первенства России «Арсенал» в Туле сыграл вничью с «Краснодаром» 1:1.

Счет в матче открыл защитник «Краснодара» Ираклий Манелов, отличившийся на 6-й минуте. Отыгрались хозяева благодаря голу Юрия Петровского на 59-й минуте.

Тульский «Арсенал» с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице молодежного первенства России, «Краснодар» на 10-м месте, в активе команды 21 очко.