Бенжамин Хенрикс: Отправляемся в Бордо с единственной целью - победить Немецкий полузащитник «Монако» Бенжамин Хенрикс – о предстоящем гостевом матче 14-го тура чемпионата Франции против «Бордо».

Загрузка...

- Мы не преследуем цель закрепиться в середине таблицы, нам хочется выбиться в лидеры и для этого нужно обязательно набирать три очка в матче с «Бордо». Мы туда отправляемся с единственной целью - победить, - цитирует Хенрикса пресс-служба «Монако».

Добавим, что встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «Монако», набрав 18 очков, занимает 13-ю строчку в турнирной таблице лигий 1, «Бордо» с 19 очками расположился на десятом месте.