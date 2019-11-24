«ПСЖ» планирует расстаться с Паредесом Бывший футболист «Зенита» не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля.

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Как сообщает издание L’Équipe, «ПСЖ» хочет расстаться с полузащитниками Леандро Паредесом и Юлианом Дракслером в зимнее трансферное окно. Это связано с тем, что парижане хотят освободить место в составе для новичков – защитника и атакующего полузащитника.

В качестве возможного новичка «ПСЖ» называется, в частности, защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо.

Паредес перебрался в стан парижского клуба в январе 2019 года из питерского «Зенита». Всего за «ПСЖ» аргентинец провел 32 игры, в которых отметился двумя результативными передачами.