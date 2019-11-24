Головин сыграет с «Бордо» с первых минут Начало игры – 17:00 (мск).

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Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав монегасков на матч 14-го тура лиги 1 с «Бордо».

Главный тренер команды Леонарду Жардим решил выпустить с первых минут следующих игроков:

Лекомт, Марипан, Жемерсон, Бадиашиле, Жил Диаш, Хенрихс, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Слимани.

Напомним, после 13 туров у «Монако» 18 очков и 13-е место, у «Бордо» на одно очко больше и десятое место.

Матч «Бордо» – «Монако» пройдет 24 ноября на стадионе «Матмют Атлантик». Начало игры – 17:00 (мск).

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего российского полузащитника три гола и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата.