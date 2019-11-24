Головин сыграет с «Бордо» с первых минут - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 ноября 2019 16:19ФутболЛипкин Антон

Головин сыграет с «Бордо» с первых минут

Начало игры – 17:00 (мск).

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав монегасков на матч 14-го тура лиги 1 с «Бордо».

Главный тренер команды Леонарду Жардим решил выпустить с первых минут следующих игроков:

Лекомт, Марипан, Жемерсон, Бадиашиле, Жил Диаш, Хенрихс, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Слимани.

Напомним, после 13 туров у «Монако» 18 очков и 13-е место, у «Бордо» на одно очко больше и десятое место.

Матч «Бордо» – «Монако» пройдет 24 ноября на стадионе «Матмют Атлантик». Начало игры – 17:00 (мск).

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего российского полузащитника три гола и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Бэбкок и «Торонто»: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр
«Трактор» продолжает проигрывать. А в Челябинске пишут письма Второе подряд поражение «Магнитки» на Дальнем Востоке, падение «Трактора», серия с набранными очками «Автомобилиста» – самые интересные события игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 19.11.2019 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Сибирь» уступила дома «Адмиралу», потерпев седьмое поражение кряду Алексеей Терещенко: Приятно получить приглашение от клуба, который борется за чемпионство Боб Хартли: Второй гол «Динамо» надломил нас, после этого пошли ошибки
Дзюба ответил на оскорбления. Нападающий принес победу «Зениту» в Казани Форвард петербургской команды и сборной России почти 80 минут матча в Казани был в тени, но в нужный момент забил победный мяч – правда, по всей вероятности, из офсайда. 23.11.2019 16:00 Футбол Мощенко Захар
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа – как сохранить олимпийских чемпионов для сборной В субботу в Сочи ФХР и Минспорта презентовали Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина». Ее прокомментировал президент ЦСКА – обладателя Кубка Гагарина Игорь Есмантович. 23.11.2019 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
16:38 Футбол Сергей Силкин: «Ростову» надо забивать пенальти, тогда и о судействе будет меньше разговоров
16:23 Футбол «Динамо-Брест» впервые выиграло чемпионат Белоруссии
16:19 Футбол Головин сыграет с «Бордо» с первых минут
16:10 Футбол «Эспаньол» и «Хетафе» разошлись миром
16:03 Футбол Алан Ширер: Для «Арсенала» все становится только хуже
15:56 Футбол «Спартак» не смог обыграть «Урал» в гостях
15:46 Хоккей «Сибирь» уступила дома «Адмиралу», потерпев седьмое поражение кряду
15:33 Футбол «Арсенал» – «Краснодар». Стартовые составы
15:15 Санный спорт Репилов взял серебро на этапе Кубка мира в Инсбруке
15:14 Футбол Аллегри может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Наполи»
15:08 Футбол Саудовский «Аль-Хиляль» выиграл азиатскую Лигу чемпионов
14:57 Футбол «ПСЖ» планирует расстаться с Паредесом
14:36 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Отец несколько раз перезакладывал дом
14:35 Футбол Доменико Тедеско: Кутепов и Шюррле доказали, что они голодны и хотят играть
14:32 Футбол Бригада Карасева получила назначение на матч Лиги чемпионов
14:21 Хоккей Алексеей Терещенко: Приятно получить приглашение от клуба, который борется за чемпионство
14:15 Футбол «Кристал Пэлас» перепродают за 215 миллионов фунтов
14:14 Футбол Вадим Евсеев: Мы не должны были так легко позволять сопернику убегать в контратаку
14:08 Футбол Роман Березовский: Был определенный план на игру, но он был нарушен в связи с травмой Мевли
13:56 Хоккей Роман Ротенберг: Хотим привлечь Бэбкока к работе во благо нашего хоккея
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array