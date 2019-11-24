«Динамо-Брест» впервые выиграло чемпионат Белоруссии БАТЭ не стал чемпионом в первый раз с 2005 года.

В предпоследнем 29-м туре чемпионата Белоруссии «Динамо-Брест» со счетом 1:0 обыграло на своем поле «Витебск». Единственный гол на 38-й минуте забил Алексей Хобленко.

Таким образом, динамовцы в чемпионской гонке стали недосягаемы для БАТЭ. После 29 туров у клуба из Бреста 72 очка, а у БАТЭ – 67.

Утратившая шансы на титул команда из Борисова неизменно становилась чемпионом Белоруссии в 13 предыдущих сезонах подряд.

«Динамо-Брест» тренирует чех Марцел Личка. В следующем сезоне команда выступит в квалификации Лиги чемпионов и возьмет старт с первого отборочного раунда.