Президент «Оренбурга»: Возможно, Федотов решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей «Оренбург» недоволен работой арбитров матча с «Ахматом».

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев высказался о причинах возможного ухода Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

«По отношению к «Оренбургу» происходит просто судейский беспредел! – приводит Sport24.ru слова Кияева. – Возможной причиной перехода Федотова может быть то, что человек просто устал бороться с этим. Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судейский корпус».

Напомним, после матча 17-го тура с «Ахматом» (1:2) у «Оренбурга» остались претензии по работе главного арбитра Алексея Еськова.

Ранее сообщалось, что Федотов может покинуть «Оренбург» и возглавить другую команду премьер-лиги, в частности «Сочи».