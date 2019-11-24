Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо» В 14-м туре лиги 1 монегаски уступили в гостях 1:2.

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Матч чемпионата Франции «Бордо» – «Монако» завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.

На 15-й минуте отличился Ислам Слимани. Александр Головин из глубины поля сделал передачу в штрафную, Виссам Бен Йеддер головой сбросил мяч алжирцу, а тот разобрался с вратарем Бенуа Костилем.

Это Саша Головин вырезает предголевой пас в стиле Иньесты. Такая красота точно заслужила сердечко 🇷🇺💪🏻#НашиПарни pic.twitter.com/vfz5wA3bsP — Сборная России (@TeamRussia) November 24, 2019

Однако на 29-й минуте счет сравнял защитник «Бордо» Пабло. Ну а в середине первого тайма Слимани организовал пенальти в ворота своей команды. На 67-й минуте алжирец сыграл рукой после штрафного удара Николя Де Превиля и раньше всех отправился в раздевалку, получив второе предупреждение. Де Превиль реализовал 11-метровый, а счет 2:1 стал итоговым.

В следующем туре «Бордо» сыграет в гостях с «Реймсом» (30 ноября), а «Монако» 1 декабря примет у себя дома «Пари Сен-Жермен».