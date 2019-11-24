Сергей Матвеев: Рады победить после четырех ничьих Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу в Туле.

Загрузка...

«Быки» обыграли «Арсенал» на выезде со счетом 2:1. Сергей Матвеев на послематчевой пресс-конференции назвал игру «интересной и трудной», порадовавшись тому, что «Краснодар» прервал неудачную серию.

«Как мы и ожидали, игра сложилась тяжело, – цитирует слова тренера агентство «SM-News». – Матч был интересным, но трудным. Мы очень рады победить, поскольку до этого был длительный период, когда мы постоянно играли вничью. Концовка первого тайма была за «Арсеналом», а после перерыва инициатива переходила из рук в руки. Мы могли бы забить больше, но игра сложилась так как сложилась».

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с «Тамбовом», но перед этим 28 ноября команда Сергея Матвеева встретится на своем поле с «Базелем» в пятом туре группового турнира Лиги Европы.