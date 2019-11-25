«Фламенго» стал первым клубом с 1963 года, победившим в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес Красно-черные досрочно стали чемпионами страны.

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«Фламенго» обеспечил себе победу в чемпионате Бразилии за четыре тура до окончания турнира.

Накануне «Палмейрас» потерпел поражение от «Гремио» (1:2) и лишился теоретических шансов догнать красно-черных.

Таким образом, «Фламенго» стал шестикратным чемпионом Бразилии. Ранее клуб выигрывал чемпионат в 1980, 1982, 1983, 1992 и 2009 годах.

При этом впервые с 1963 года одна команда победила в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. 56 лет назад это удалось «Сантосу», за который в то время выступал Пеле.

Отметим, что «Фламенго» тренирует португальце Жорже Жезуш, а в составе команды выступает бывший форвард ЦСКА Витиньо.