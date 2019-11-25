Олег Фоменко: Кононову в «Спартаке» не дали времени Бывший тренер «Краснодара» высказал свое мнение о работе Олега Кононова в «Спартаке».

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Олег Фоменко, работавший с Олегом Кононовым в «Краснодаре», считает, что специалисту не дали достаточно времени для построения новой команды.

«Кононов пришел в «Спартак» в аншлаг революции – новая команда, серьезная ротация. Для выполнения всех задач, которые ставил «Спартак», нужно было время, которого ему не дали. За три-четыре месяца создать команду для ЛЧ нереально».

Кононов еще не пришел, а на него уже шел негатив болельщиков. В «Спартаке» крайне тяжело работать. Чтобы тебя полюбили, нужно совершить чудо, а не добыть результат. А чудес не бывает», – рассказал Фоменко в интервью Sport24.ru.

Напомним, Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Под его руководством красно-белые провели 36 матчей, в которых одержали 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. 29 сентября 2019 года тренер был отправлен в отставку, на его место был приглашен итальянский специалист Доменико Тедеско.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» идет на 6-м месте, имея в активе 22 очка.