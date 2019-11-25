Александр Лукашенко – «Динамо» (Брест): Без государственного финансирования вы смогли стать на ноги

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате страны.
«Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса «Брестский», – говорится в поздравлении главы государства, слова которого приводит БЕЛТА.
Напомним, накануне «Динамо» победило «Витебск» (1:0) и за тур до окончания чемпионата обеспечило себе золотые медали, оставив на втором месте чемпиона предыдущих 13 сезонов «БАТЭ».
«Динамо» стало чемпионом впервые в своей истории и следующим летом выступит в квалификации Лиги чемпионов.
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