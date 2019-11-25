Олег Фоменко: Мамаев нормальный молодой человек, любит повеселиться, хорошо отдохнуть Бывший тренер «Краснодара» вспомнил о работе с Павлом Мамаевым.

Олег Фоменко признался, что был шокирован, когда узнал об аресте Мамаева.

«Павел – супер! Как личность нравится не всем: говорит, что думает, мнение однозначное. В работе приятный, без понтов. Как и любой нормальный молодой человек, любит повеселиться, хорошо отдохнуть. Однажды на сборе возникла неприятная ситуация: после выходного опоздал к отбою. Оштрафовали, с этим в «Краснодаре» все четко. Новости прошлой осени меня шокировали: не думал, что он зайдет так далеко», – рассказал Фоменко в интервью Sport24.ru.

Фоменко проработал в «Краснодаре» более девяти лет, являясь, в частности, ассистентом таких специалистов, как Славолюб Муслин, Олег Кононов, Игорь Шалимов и Мурад Мусаев.

Мамаев провел за «Краснодар» 146 матчей, в которых забил 35 голов и сделал 30 результативных передач.

В октябре 2018 года Мамаев вместе с Александром Кокориным стал участником избиения чиновника Минпромторга России Дениса Пака и Виталия Соловчука, персонального водителя сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой.

В мае 2019 года суд приговорил футболиста к одному году и пяти месяцам лишения свободы.