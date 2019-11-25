Эден Азар: Отдал бы «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля» «Красные» выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался о том, кто, по его мнению, заслуживает «Золотой мяч» по итогам нынешнего года.

«Я бы отдал его игроку «Ливерпуля», – приводит Bleacher Report слова 28-летнего бельгийца. – (Садьо) Мане, (Мохамед) Салах или (Виргил) ван Дейк заслужили его. Если бы Садьо победил со сборной Сенегала в Кубке Африки, тогда вопросов вообще бы не было.

Будет красиво, если выиграет он или Салах, с которым мы дружим. Это было бы здорово, как для африканского, так и для английского футбола».

Отметим, что сразу семь игроков «Ливерпуля» вошли в число 30 номинантов на «Золотой мяч». Обладатель приза будет назван во время торжественной церемонии, которая пройдет 2 декабря в Париже.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов.