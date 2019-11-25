Марчелло Липпи: Успешная эра «Ювентуса» продолжится «Ювентус» становился чемпионом Италии восемь лет подряд.

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Марчелло Липпи, бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии, прокомментировал борьбу за титул между туринским клубом и миланским «Интером».

«Борьба между «Юве» и «Интером», безусловно, сделала начало сезона более интересным. Думаю, это может продолжаться до самого конца», - приводит слова Липпи Corriere dello Sport.

«Поскольку «Ювентус» побеждал в течение 8 лет и еще больше укрепился за лето, неизбежно ожидать, что их успешная эра продолжится», - добавил специалист.

В 13 турах чемпионата Италии туринский клуб одержал 11 побед и дважды сыграл вничью. Подопечные Маурицио Сарри возглавляют турнирную таблицу с 35 очками.

«Интер» набрал на одно очко меньше и расположился на второй строчке.