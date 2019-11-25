Вячеслав Колосков: Я бы оскорблявших Дзюбу фанатов суток на 15 арестовал

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение о болельщиках, оскорблявших капитана сборной России Артема Дзюбу.
«Стоит ли оскорблявшим Дзюбу болельщикам запретить посещение матчей? Конечно, я бы еще суток на 15 арестовал их! Это хулиганство, нарушение общественного порядка, это должно караться в соответствии с административным кодексом. Я бы попросил правоохранительные органы принять какие-нибудь меры, если будут выявлены участники этого действия», – сказал Колосков корреспонденту «Спорта День за Днем».
Напомним, оскорбительные скандирования в адрес 31-летнего капитана сборной России начались во время заключительного матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и продолжились в Екатеринбурге, на матче 18-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» (0:0).
Предполагается, что зачинщиками акции стали болельщиков красно-белых, которые не простили Дзюбе перехода в «Зенит» четырехлетней давности.
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