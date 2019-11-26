«Зенит» – «Спартак». «Матч ТВ» не покажет дерби, зрителям предложат биатлон Встреча пройдет на «Газпром Арене».

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Телеканал «Матч ТВ» не покажет центральный поединок 18-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак», который состоится 1 декабря.

Вместо футбола «Матч ТВ» покажет программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Любители РПЛ смогут посмотреть игру на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18.25 мск.

Добавим, что на данный момент «Зенит» занимает 1-е место в таблице, а «Спартак» расположился на 6-й позиции.