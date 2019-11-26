Вице-губернатор Санкт-Петербурга: Исключение России за полгода до проведения турнира – маловероятно Город примет четыре матча финальной стадии Евро-2020.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город продолжает активную подготовку к чемпионату Европы 2020 года, исполняя все взятые на себя обязательства в рамках этого турнира. Об этом сообщает ТАСС.

Также он отметил, что исключение России от участия на Евро-2020 практически исключено: «Хотел бы напомнить, что предстоящий турнир впервые пройдет на территории 12 государств, и подготовка к его проведению началась еще несколько лет назад. Правительствами стран-организаторов даны четкие гарантии, проведена подготовка нормативной правовой базы, спортивной и транспортной инфраструктуры. Сегодня в условиях, когда все подготовительные мероприятия находятся фактически в завершающей стадии, вовсю ведется продажа билетов, а 30 ноября состоится жеребьевка турнира, исключение одной из стран-организаторов чемпионата Европы за полгода до его проведения представляется крайне маловероятным, – сказал Кириллов.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы, а также один из четвертьфиналов.