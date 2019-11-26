Ханнес Вольф: В матче против «Зальцбурга» шансы у нас точно есть - Советский спорт
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26 ноября 2019 18:48Футбол

Ханнес Вольф: В матче против «Зальцбурга» шансы у нас точно есть

Главный тренер «Генка» Ханнес Вольф – о предстоящем домашнем матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

- С нетерпением ждем матча. Шансы у нас точно есть. У «Зальцбурга» немецкая философия: они быстро переходят с одной половины поля на другую, полузащитники после потери мяча моментально прессингуют. Нам нужно быть готовыми к этому с первой секунды и не давать сопернику свободного пространства, - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится завтра, 27 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

После четырех туров «Генк» с одним очков замыкает турнирную таблицу группы Е. «Зальцбург», набрав четыре очка, занимает третье место.

Отметим, что первый матч команд, который прошел в Зальцбурге, завершился крупной победой австрийской команды со счетом 6:2.

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