El Mundo Deportivo: «Золотой мяч» получит Месси Журналисты France Football уже записали интервью с аргентинцем.

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По информации барселонской газеты El Mundo Deportivo, «Золотой мяч» в нынешнем году опять достанется Лионелю Месси. Испанские журналист утверждают, что представители журнала France Football, уже записали традиционное для лауреатов конкурса интервью.

Ранее нападающий «Барселоны» получал «Золотой мяч» целых пять раз – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Обладатель приза будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря.