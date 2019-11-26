Френки Де Йонг: Месси заслужил «Золотой мяч» - Советский спорт
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26 ноября 2019 21:33ФутболКорегин Владислав

Френки Де Йонг: Месси заслужил «Золотой мяч»

Аргентинец является пятикратным обладателем этого трофея.

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг уверен, что в этом сезоне «Золотой мяч» получит его одноклубник – Лионель Месси.

– Я очень часто говорил раньше, что Месси – лучший игрок в мире, и он должен был бы выиграть. Ван Дейк провел восхитительный сезон, он великолепный защитник и один из лучших футболистов мира. Но Месси стоит выше и он с большим запасом лучший», — приводит слова Де Йонга голландское издание Voetbalpremiur.

Напомним, что церемония награждения состоится 2 декабря в Париже. Месси может стать обладателем этого приза в шестой раз в своей карьере.

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