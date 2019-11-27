Обухов признан лучшим игроком РПЛ в ноябре

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов был выбран лучшим игроком российской Премьер-лиги в ноябре.
Любопытно, что болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича, эксперты «Матч Премьер» - за игрока «Локомотива» Гжегожа Крыховяка. Решающим стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали Обухова.
В трех матчах Премьер-лиги в ноябре форвард забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Тамбов» после 17 туров набрал 17 очков и занимает 14-е место в РПЛ.
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