Гарри Кейн: Нужно было выйти в плей-офф, и не важно – как «Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос» и стал вторым в группе Лиги чемпионов.

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о выходе команды в плей-офф Лиги чемпионов после волевой победой над «Олимпиакосом» (4:2) в матче пятого тура группового этапа на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.

«Начало получилось неудачным – мы знаем это, – приводит BBC слова 26-летнего британца. – Мы вышли не с тем настроем, позволили сопернику забить два гола и оказались под давлением. Пришлось трудно, но мы забили свои голы и теперь приятно от выхода в плей-офф.

Нам нужно было выйти в плей-офф, неважно – как, но мы выиграли и сделали это. Может порадоваться и использовать этот импульс для субботней игры».

Напомним, Кейн сделал дубль, еще два гола на счету полузащитника Деле Алли и ивуарийца Сержа Орье.

«Тоттенхэм» набрал десять очков и обеспечил себе второе место в группе B. В заключительном туре 11 декабря «шпоры» сыграют с «Баварией» в Мюнхене.