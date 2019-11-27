Жозе Моуринью: В перерыве почувствовал, что игрокам нужна любовь, а не критика «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о том, как вел себя в перерыве матча с «Олимпиакосом» (4:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.

«Шпоры» пропустили два гола к 20-й минуте, а перед перерывом отыграли один мяч. После перерыва хозяева забили еще трижды.

«В перерыве мне пришлось выбрать мягкую версию себя, – приводит Sky Sports слова португальца. – Меня удивила неуверенность игроков, которые выступают дома, а также то, что они держат в голове матч с «Баварией» (2:7). И я почувствовал, что для эмоционального баланса им нужна любовь, а не критика.

После этого мы поговорили немного о тактических моментах, внесли корректировки по позициям. Но в первую очередь это был вопрос уверенности в том, чтобы исправить трудную ситуацию».

«Тоттенхэм» набрал десять очков и гарантировал себе второе место в группе B. В заключительном туре 11 декабря «шпоры» сыграют с «Баварией» в Мюнхене.