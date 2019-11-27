КДК оштрафовал «Спартак» за выкрики болельщиков в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей Санкции наложены за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать ФК «Спартак» на 100 тысяч рублей за оскорбительные выкрики в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в матче 17-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0).

«Позиция КДК всегда была такая – мы непримиримы к оскорблениям, нецензурной брани на стадионах. Нам надо думать прежде всего о зрителях, которые пришли на футбол, и среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится», – передает слова Григорьянца Sport24.ru.

Напомним, оскорбительные выкрики с трибун в адрес Дзюбы начались в последнем матче сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против команды Сан-Марино и продолжились в Екатеринбурге, на матче 17-го тура чемпионата России «Спартак»-»Урал».

Предполагается, что организаторами акции стали болельщики «Спартака», которые не смогли простить Дзюбе его переход в «Зенит».