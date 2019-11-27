Марко Верратти: Мы довольны, что одержали четыре победы и сыграли вничью в Мадриде «ПСЖ» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов.

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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти подвел итоги матча с «Реалом» (2:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«В первом тайме мы не смогли показать свою игру и имели много проблем, – приводит слова 27-летнего итальянца официальный сайт УЕФА. – После перерыва стали играть чуть смелее. Хотя мы и не использовали много моментов, играли так, как задумывали.

Думаете, реально не испытать трудностей, когда приезжаешь в гости к «Реалу»? На этом поле побеждают немногие. У них отличная команда из опытных и невероятных игроков. Мы рады, что одержали четыре победы и сыграли здесь вничью. Думаю, мы на правильном пути».

Напомним, во втором тайме «ПСЖ» отыгрался со счета 0:2, забив два гола в последние десять минут. Чемпионы Франции набрали 13 очков и гарантировали себе первое место в группе A. В заключительном туре 11 декабря команда сыграет с «Галатасараем» в Париже.