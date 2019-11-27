«Ювентус» отказался от трансфера Ракитича в январе «Ювентус» не заинтересован в трансфере центрального полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

- Ракитич - отличный игрок, но нас он не интересует, - приводит ESPN слова спортивного директора туринской команды Фабио Паратичи.

Напомним, что «Ювентус» пытался подписать хорватского полузащитника в летнее трансферное окно, но «Барселона» ответила на все предложения итальянского клуба отказом, рассчитывая использовать Ракитича в сделке по покупке Неймара у «ПСЖ».

Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2014 года за 18 миллионов евро. С тех пор хорватский полузащитник 279 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 34 забитых мяча и 38 голевых передач.

Действующий контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 35 миллионов евро.