Федотов может сменить Шаронова в «Рубине» В его услугах заинтересовано два клуба РПЛ.

Владимир Федотов может в ближайшее время покинуть «Оренбург». Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что руководство казанского клуба недовольно работой главного тренера команды Романа Шаронова в первой половине сезона – на данный момент, «Рубин» находится на 14-м месте – в трех очках от последнего места турнирной таблицы.

Также в услугах Федотова заинтересован «Сочи», недавно уволивший Александра Точилина.

Напомним, что Владимир Федотов стал главным тренером «Оренбурга» в 2017 году. При нем команда вышла в РПЛ и заняла седьмое место, остановившись в шаге от еврокубковой зоны. В нынешнем сезоне его коллектив находится на девятой строчке, набрав 19 очков в 17 матчах.