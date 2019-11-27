Федотов может сменить Шаронова в «Рубине» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 17:41ФутболКорегин Владислав

Федотов может сменить Шаронова в «Рубине»

В его услугах заинтересовано два клуба РПЛ.

Владимир Федотов может в ближайшее время покинуть «Оренбург». Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что руководство казанского клуба недовольно работой главного тренера команды Романа Шаронова в первой половине сезона – на данный момент, «Рубин» находится на 14-м месте – в трех очках от последнего места турнирной таблицы.

Также в услугах Федотова заинтересован «Сочи», недавно уволивший Александра Точилина.

Напомним, что Владимир Федотов стал главным тренером «Оренбурга» в 2017 году. При нем команда вышла в РПЛ и заняла седьмое место, остановившись в шаге от еврокубковой зоны. В нынешнем сезоне его коллектив находится на девятой строчке, набрав 19 очков в 17 матчах.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Владимир Драчев: Любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Артур Бетербиев: Не хочу опять боксировать с Гвоздиком Ковалев хочет реванш с Альваресом Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
За Моуринью играют даже болбои. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Многие клубы досрочно обеспечили себе путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов, и среди них – «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. 27.11.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Овечкин – гарантия аншлага на сессии НХЛ в Москве. Ждем «Вашингтон» в столице России На днях вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года и лидер нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть официальный матч в Москве в ближайших сезонах. 27.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
18:40 ММА Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым официально не утвержден
18:28 Баскетбол Андрей Кириленко: Мы ничего не можем сделать, пока WADA и МОК не утвердят те или иные решения
18:19 Футбол Александр Кержаков: Мне нравится тренерская работа, такого волнения не испытывал даже когда играл
18:10 Бокс Бой между Фьюри и Уайлдером назначен на 22 февраля
17:49 Футбол Сергей Хусаинов: Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность
17:41 Футбол Федотов может сменить Шаронова в «Рубине»
17:29 Футбол Полузащитник «Байера» Хаверц не возражает против перехода в «Барселону»
17:16 Футбол Со следующего года бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится
17:14 Биатлон Владимир Драчев: Правление СБР не стало менять критерии отбора из-за Старых
17:10 Футбол Михаил Боярский: «Зенит» должен сделать подарок Кержакову, но я бы приготовил и галстук
17:00 Хоккей Давид Пастрняк: 1:0 или 8:1 – завтра это не будет иметь значения
16:54 Баскетбол «Автодор» назначил главным тренером Крунича
16:51 Хоккей Рантанен может вернуться к матчу с «Чикаго»
16:46 Хоккей Дмитрий Яшкин: Пару матчей разыгрывались и стали единым целым
16:39 Футбол Ярослав Ракицкий: Сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне целоваться
16:37 Футбол «МЮ» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере 17-летнего форварда «Питерборо»
16:30 Хоккей Зинэтула Билялетдинов: По ОИ-2014 в Сочи у меня есть серьезные претензии, не буду говорить к кому
16:24 Хоккей Зинэтула Билялетдинов: Не давал повода, чтобы обо мне писали гадости
16:22 Хоккей «Сочи» и «Витязь» обменялись игроками
16:20 Футбол «Ювентус» отказался от трансфера Ракитича в январе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array