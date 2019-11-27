Федотов может сменить Шаронова в «Рубине»

Владимир Федотов может в ближайшее время покинуть «Оренбург». Об этом сообщает Metaratings.
Отмечается, что руководство казанского клуба недовольно работой главного тренера команды Романа Шаронова в первой половине сезона – на данный момент, «Рубин» находится на 14-м месте – в трех очках от последнего места турнирной таблицы.
Также в услугах Федотова заинтересован «Сочи», недавно уволивший Александра Точилина.
Напомним, что Владимир Федотов стал главным тренером «Оренбурга» в 2017 году. При нем команда вышла в РПЛ и заняла седьмое место, остановившись в шаге от еврокубковой зоны. В нынешнем сезоне его коллектив находится на девятой строчке, набрав 19 очков в 17 матчах.
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