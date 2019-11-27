Марсель Коллер: Мы убеждены, что и завтрашний матч с «Краснодаром» будет тяжелым для нас Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер – о предстоящем матче Лиги Европы с «Краснодаром».

Загрузка...

- Я не думаю, что «Краснодар» в первом матче был слабее нас. Это серьезная команда с качественными игроками. Мы видим, что они показывают хорошие результаты в чемпионате России. Мы убеждены, что и завтрашний матч будет тяжелым для «Базеля», - цитирует специалиста «РИА Новости».

Напомним, что встреча 5-го тура в группе С состоится завтра в Краснодаре и начнется в 18:50 по московскому времени.