Уле-Гуннар Сульшер: Ждал возможности дать шанс некоторым молодым игрокам - Советский спорт
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27 ноября 2019 20:39Футбол

Уле-Гуннар Сульшер: Ждал возможности дать шанс некоторым молодым игрокам

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер – о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны».

- Мы прилетели ночью и успели выспаться. Даже прогулялись. Я почувствовал себя как дома. Почему опытные игроки остались дома? Ответ очевиден. Дать шанс молодым игрокам. Для ребят важно участвовать в таком матче. Я ждал возможности дать шанс некоторым молодым игрокам, которых считаю одними из лучших в мире, - передает слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится завтра, 28 ноября, и начнется в 18:50 по московскому времени.

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