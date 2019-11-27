Уле-Гуннар Сульшер: Ждал возможности дать шанс некоторым молодым игрокам Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер – о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны».

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- Мы прилетели ночью и успели выспаться. Даже прогулялись. Я почувствовал себя как дома. Почему опытные игроки остались дома? Ответ очевиден. Дать шанс молодым игрокам. Для ребят важно участвовать в таком матче. Я ждал возможности дать шанс некоторым молодым игрокам, которых считаю одними из лучших в мире, - передает слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится завтра, 28 ноября, и начнется в 18:50 по московскому времени.