Самуэле Кампо: Хотим выйти из группы победителями, поэтому игра с «Краснодаром» важна для нас Полузащитник «Базеля» Самуэле Кампо – о предстоящем матче Лиги Европы с «Краснодаром».

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- Всегда есть, что терять, поэтому мы хотим выигрывать каждую встречу. Хотим выйти из группы победителями, поэтому завтрашняя игра очень важная для нас, - цитирует Кампо ТАСС.

Напомним, что встреча 5-го тура в группе С состоится завтра в Краснодаре и начнется в 18:50 по московскому времени.