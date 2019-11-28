«Ливерпуль» и «Наполи» поделили очки в матче Лиги чемпионов Встреча прошла на «Энфилде».

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Действующий победитель Лиги чемпионов – мерсисайдский «Ливерпуль» разошелся миром с «Наполи» в домашнем матче 5-го тура группового этапа – 1:1. На гол Дриса Мертенса «красные» ответили точным ударом Деяна Ловрена.

В другом матче группы Е «Зальцбург» разгромил «Генк» со счетом 4:1.

Таким образом, лидером таблицы является «Ливерпуль», в активе которого 10 очков. Далее идет «Наполи» (9). На третьем месте – «Зальцбург» (7), а в активе бельгийцев одно очко.

В заключительном, шестом туре англичане сыграют с австрийским клубом, а команда Карло Анчелотти примет «Генк». Оба матча пройдут 10 декабря.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Ливерпуль» – «Наполи» – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 21 Мертенс, 1:1 – 65 Ловрен.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), ван Дейк, Ловрен, Милнер (Александер-Арнолд, 78), Фабиньо (Вейналдум, 19), Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Мариу Руй, Фабиан Руис, Зелиньски (Юнес, 85), Лосано (Льоренте, 72), Аллан, Максимович, Мертенс (Элмаз, 81).

Предупреждения: Кулибали (90), Робертсон (90), Аллан (90).

«Генк» – «Ред Булл» – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – 43 Дака, 0:2 – 45 Минамино, 0:3 – 69 Хван Хи Чхан, 1:3 – 85 Саматта, 1:4 – 87 Холанд.

«Генк»: Кауке, Де Норре, Куэста, Деваст, Мэле, Ито (Хаджи, 79), Грошовски (Онуачу, 59), Пэйнтсил (Бонгонда, 65), Берге, Лукуми, Саматта.

«Ред Булл»: Карлос, Вебер, Ульмер, Онгене, Кристенсен, Юнузович, Собослаи (Окугава, 80), Мвепу, Дака (Холанд, 62), Хван Хи Чхан, Минамино (Фалльци, 89).

Предупреждения: Юнузович (21), Кристенсен (46), Саматта (74).