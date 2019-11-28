«Краснодар» примет «Базель» в Лиге Европы Начало матча – 18:50 (мск).

«Краснодар» сыграет дома с «Базелем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

После четырех туров «Базель» набрал десять очков и возглавляет группу C, у «Краснодара» шесть очков и третье место.

В первом туре швейцарцы разгромили «быков» (5:0). Дубль сделал полузащитник Кевен Бюа, по голу забили полузащитники Лука Дзуффи и Ноа Окафор, а еще один мяч голландец Тонни Вильена отправил в свои ворота.

В своих предыдущих матчах в национальных чемпионатах «Базель» проиграл «Серветту» (0:2), а «Краснодар» победил «Арсенал» (2:1).

Матч «Краснодар» – «Базель» пройдет 28 ноября на стадионе «Краснодар». Начало – 18:50 (мск). Параллельно в Трабзоне сыграют «Трабзонспор» и «Хетафе».