Бранислав Иванович: С «Бенфикой» будет еще один финал «Зенит» победил «Лион» и вернулся на второе место в группе Лиги чемпионов.

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги матча с «Лионом» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург».

«Очень важная психологически победа для нас, – приводит слова 35-летнего серба официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – «Лион» очень хорошо начал второй тайм. 15 минут мы пытались успокоить игру, к сожалению, не получилось, но позитивный момент, что не пропустили. Когда забили второй, уже было все понятно. Пока надо готовиться к матчам чемпионата, а потом сыграть еще один финал с «Бенфикой».

Напомним, голы у «Зенита» забили форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. Чемпионы России набрали семь очков и вернулись на второе место в группе G, опередив «Лион» по личным матчам.

В заключительном туре 10 декабря «Зенит» сыграет в гостях с «Бенфикой».