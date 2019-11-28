Бывший тренер «Баварии» Ковач получил предложение от немецкого клуба Об этом сообщает Kicker.

Руководство «Герты» продолжает работу над приглашением нового главного тренера, хотя, ранее сообщила о приходе Юргена Клинсмана до конца текущего сезона.

По информации источника, клуб рассматривает экс-наставника «Баварии» Нико Ковача, который также работал у руля «Айнтрахта». Отмечается, что приход хорватского специалиста может состояться летом 2020 года.

Ковач, будучи футболистом, выступал за «Герту» с 2003 по 2006 год. В качестве тренера он выигрывал чемпионат, Кубок (2 раза) и Суперкубок Германии.

На данный момент команда занимает 15-е место в таблице бундеслиги, набрав 11 очков.