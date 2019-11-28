Дмитрий Селюк: На сборы Ротенберг отправится в общей группе Футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена.

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Агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал о состоянии своего подопечного.

«Боря чувствует себя нормально. Сейчас он тренируется индивидуально.15 января, когда начнется зимний сбор, он будет уже в общей группе. Безусловно, он много пропустил и ему надо нагонять», - сказал Селюк Sport24.ru.

Ротенберг перешел в «Локомотив» в 2016 году и с тех пор провел за команду 17 матчей.

В составе железнодорожников футболист становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, а также выигрывал Суперкубок страны.