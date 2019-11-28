«Краснодар» – «Базель». Стартовые составы Встреча пройдет на домашней арене «быков» и стартует в 18.50 мск.

Новости СМИ2 Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Базеля» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. «Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вильена, Газинский, Олссон, Вандерсон, Ари, Сулейманов. «Базель»: Омлин, Риверос, Альдерете, Бергстрем, Видмер, Фрей, Комерт, Окафор, Кампо, Стокер, Адеми.