«Краснодар» – «Базель». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Базеля» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вильена, Газинский, Олссон, Вандерсон, Ари, Сулейманов.
«Базель»: Омлин, Риверос, Альдерете, Бергстрем, Видмер, Фрей, Комерт, Окафор, Кампо, Стокер, Адеми.
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