Сергей Матвеев: Рассмотрим внутри коллектива – накладывать штраф на Ари или нет Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итог матча группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0).

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– Мы показали качественный футбол. Во втором тайме у нас не все получалось, но при равной игре мы заработали свой момент и победили.

Наверное, Ари захлестнули эмоции в эпизоде с удалением. Это скрасило нашу победу не в лучшую сторону. Это футбол, это эмоции. Мы рассмотрим внутри коллектива, как нам поступить с Ари – накладывать штраф или нет, – цитирует Матвеева «РИА Новости».

После этой игры «Краснодар», одержавший третью кряду победу в европейском турнире, набрал девять очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы С.

В заключительном туре группового этапа краснодарская команда 12 декабря на выезде сыграет против «Хетафе».

Чтобы выйти в плей-офф «быкам» надо выиграть в Испании, забив не менее двух мячей.