Марсель Коллер: «Краснодару» будет сложно играть против «Хетафе» без Ари Бразилец был удален в концовке встречи против «Базеля».

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер считает испанский «Хетафе» фаворитом заключительной встречи группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

– «Краснодару» будет сложно играть против «Хетафе» в заключительном туре без Ари. Это важный и опытный игрок для команды. Я видел это по играм российской команды. Он способен помочь в таких важных матчах. Его будет не хватать. Да, можно сказать, что «Хетафе» будет фаворитом в этой игре, потому что они играют дома, но я не думаю, что у краснодарцев не будет шансов, – цитирует швейцарского наставника «РИА Новости».

Напомним, что сегодня «Краснодар» на своем поле обыграл «Базель» (1:0), одержав свою третью победу подряд в Лиге Европы. Автором единственного гола стал нападающий Ари, реализовавший пенальти. Однако в компенсированное время он заработал вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером. И теперь в решающей встрече в Испании Ари не сможет помочь своему клубу.