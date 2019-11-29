Уле-Гуннар Сульшер: В целом, я доволен игрой команды в матче с «Астаной» - Советский спорт
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29 ноября 2019 00:04Футбол

Уле-Гуннар Сульшер: В целом, я доволен игрой команды в матче с «Астаной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче против «Астаны» (1:2).

- Мы расстроены результатом, но начало матча было великолепным, мы забили фантастический гол. В целом, я доволен выступлением команды и наших молодых игроков, - приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» с десятью очками занимает первую строчку в группе L. «Астана», одержавшая первую победу на групповом этапе, занимает четвертое место.

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