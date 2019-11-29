Владимир Пономарев: Выступление ЦСКА в Лиге Европы можно назвать провальным - Советский спорт
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29 ноября 2019 08:51ФутболНечаев Юрий

Владимир Пономарев: Выступление ЦСКА в Лиге Европы можно назвать провальным

Армейцы занимают последнее место в своей группе.

Владимир Пономарев, бывший футболист ЦСКА, прокомментировал выступление своей бывшей команды на групповом этапе Лиги Европы.

«Немного можно назвать провальными выступления ЦСКА в Лиге Европы. Конечно, если не вышли в финальную часть турнира, то это считается провалом. В каждой команде так, если не решили задачу, плохо сыграли, оценка неудовлетворительная. По игре, в принципе, ничего, потому что играли с сильными командами. Молодые ребята получили определенную практику. Есть позитивный фактор», - сказал Пономарев Sport24.ru.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы московские армейцы сыграли дома вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1).

После этой игры ЦСКА набрал два очка и занимает последнее место в группе Н.

В последнем туре москвичи сыграют на выезде против «Эспаньола», но даже победа в этой встрече не позволит армейцам подняться с последней строчки в таблице.

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