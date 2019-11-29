Владимир Пономарев: Выступление ЦСКА в Лиге Европы можно назвать провальным

Владимир Пономарев, бывший футболист ЦСКА, прокомментировал выступление своей бывшей команды на групповом этапе Лиги Европы.
«Немного можно назвать провальными выступления ЦСКА в Лиге Европы. Конечно, если не вышли в финальную часть турнира, то это считается провалом. В каждой команде так, если не решили задачу, плохо сыграли, оценка неудовлетворительная. По игре, в принципе, ничего, потому что играли с сильными командами. Молодые ребята получили определенную практику. Есть позитивный фактор», - сказал Пономарев Sport24.ru.
Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы московские армейцы сыграли дома вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1).
После этой игры ЦСКА набрал два очка и занимает последнее место в группе Н.
В последнем туре москвичи сыграют на выезде против «Эспаньола», но даже победа в этой встрече не позволит армейцам подняться с последней строчки в таблице.
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий «Фильм, который учит, как стать сильнее». Сегодня в Москве – долгожданная премьера О Льве Яшине сняли фильм, который оказался под стать своему герою, уверяет главный редактор «Советского спорта». 28.11.2019 13:00 Футбол Яременко Николай Не добре дошли… ЦСКА не смог обыграть «Лудогорец» и распрощался с надеждами на плей-офф ЛЕ Армейцы вместо реванша за разгром (1:5) в болгарском Разграде вполне могли проиграть «Лудогорцу» и дома, но все же добились ничьей. Которая, впрочем, ничего в турнирном плане команде Виктора Гончаренко не дала. 28.11.2019 23:00 Футбол Мощенко Захар Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Андрей Разин: По молодым игрокам звонят клубы-олигархи, но своя корова нужна самому Небольшое количество очков у «Северстали» не мешает специалистам видеть хорошую игру подопечных Андрея Разина. 28.11.2019 21:45 Хоккей Кузютина Елена Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Фелиш – лучший молодой футболист Европы 2019 года Итальянское издание Tuttosport назвало победителя самой престижной европейской награды среди молодых футболистов. 27.11.2019 19:30 Футбол Зибрак Артем А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА Премьера в СКА и КХЛ 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова прошла на ура. В матче с ХК «Сочи» юниор не раз выручал команду и стал первой звездой. Еще недавно мы гадали, кто станет первым номером сборной на молодежном чемпионате мира. Теперь ответ на этот вопрос получен. 28.11.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай