СМИ: Хамес отказал лондонскому «Арсеналу» - Советский спорт
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29 ноября 2019 12:28ФутболГичунцев Артур

СМИ: Хамес отказал лондонскому «Арсеналу»

Об этом сообщает Daily Mail.

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не планирует покидать испанский клуб. Согласно источнику, он получил предложение от лондонского «Арсенала» и ответил отказом.

Отмечается, что колумбийский футболист недоволен своим положением на «Сантьяго Бернабеу», но он хочет доказать свою состоятельность главному тренеру Зинедину Зидану и завоевать место в стартовом составе.

Также сообщается, что за ситуацией Хамеса следят «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые готовы начать переговоры о переезде в АПЛ.

В текущем сезоне 28-летний хавбек отыграл за «сливочных» 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Его контракт в силе до 30 июня 2021 года.

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