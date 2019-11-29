СМИ: Хамес отказал лондонскому «Арсеналу» Об этом сообщает Daily Mail.

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не планирует покидать испанский клуб. Согласно источнику, он получил предложение от лондонского «Арсенала» и ответил отказом.

Отмечается, что колумбийский футболист недоволен своим положением на «Сантьяго Бернабеу», но он хочет доказать свою состоятельность главному тренеру Зинедину Зидану и завоевать место в стартовом составе.

Также сообщается, что за ситуацией Хамеса следят «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые готовы начать переговоры о переезде в АПЛ.

В текущем сезоне 28-летний хавбек отыграл за «сливочных» 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Его контракт в силе до 30 июня 2021 года.