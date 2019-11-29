Стивен Джеррард: Ван Дейк заслужил «Золотой мяч» Он уверен, что победа в Лиге чемпионов может сильно повлиять на итоговое решение.

Главный тренер шотландского «Рейнджерса» Стивен Джеррард во время послематчевого интервью 5-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» (2:2) ответил на вопрос голландского репортера о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году.

– Я поклонник Месси номер один, это точно. Я очень люблю этого игрока. Он показывает невероятные результаты в игре с точки зрения передач и голов. Но в случае с ван Дейком мы говорим о стабильности в течение всего года, о победе в Лиге чемпионов и безошибочных выступлениях в каждой игре. Поэтому такой игрок не может не заслуживать «Золотой мяч», – цитирует английского специалиста интернет-портал Goal.

Напомним, что обладатель награды будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря.