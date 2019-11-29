Эмери уволен из «Арсенала»

Унаи Эмери покинул пост главного тренера «Арсенала». Об этом сегодня сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Один из акционеров команды Джош Кронке отметил, что руководство выражает искреннюю благодарность Унаи и желает испанцу успехов в дальнейшей карьере.
Сообщается, что обязанности главного тренера временно займет ассистент Эмери – Фредди Юнгберг.
Напомним, что испанец возглавил клуб в начале прошлого сезона, сменив на посту Арсена Венгера. Под его руководством команда заняла пятое место в АПЛ и дошла в финала Лиги Европы, где уступила «Челси» (1:4).
Сейчас «Арсенал» не побеждает в последних семи матчах во всех турнирах — это худшая серия команды за 27 лет.
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