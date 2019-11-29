Эмери уволен из «Арсенала» 48-летний специалист стал главным тренером лондонцев в сезоне 2018/2019.

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Унаи Эмери покинул пост главного тренера «Арсенала». Об этом сегодня сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Один из акционеров команды Джош Кронке отметил, что руководство выражает искреннюю благодарность Унаи и желает испанцу успехов в дальнейшей карьере.

Сообщается, что обязанности главного тренера временно займет ассистент Эмери – Фредди Юнгберг.

Напомним, что испанец возглавил клуб в начале прошлого сезона, сменив на посту Арсена Венгера. Под его руководством команда заняла пятое место в АПЛ и дошла в финала Лиги Европы, где уступила «Челси» (1:4).

Сейчас «Арсенал» не побеждает в последних семи матчах во всех турнирах — это худшая серия команды за 27 лет.