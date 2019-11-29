Головин готов сыграть с «ПСЖ» Футболист восстановился после травмы.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин работает в общей группе перед матчем 15-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ», сообщает «РИА-Новости».

В ноябре футболист не принял участия в матчах сборной России в отборочном турнире Евро-2020 против Бельгии (1:4) и Сан-Марино (5:0) из-за травмы паха.

В текущем сезоне Головин сыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Встреча «Монако» - «ПСЖ» состоится 1 декабря.